«Арсенал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов во втором сезоне подряд

Лондонский «Арсенал» по сумме встреч переиграл лиссабонский «Спортинг» (1:0, 0:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, «канониры» вышли в полуфинал главного клубного турнира Старого Света во втором сезоне подряд.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия

В предыдущем розыгрыше ЛЧ команда Микеля Артеты на аналогичной стадии победила мадридский «Реал» (3:0, 2:1), но в 1/2 финала уступила «Пари Сен-Жермен» (0:1, 1:2), который в итоге выиграл соревнование. В полуфинале текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА «Арсенал» сразится с «Атлетико».

Финал нынешнего сезона ЛЧ пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ».

