«Реал» во втором сезоне подряд не выходит в полуфинал ЛЧ

«Реал» во втором сезоне подряд не выходит в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух матчей мадридский клуб уступил мюнхенской «Баварии» в 1/4 финала турнира. В первом матче немецкая команда одержала победу со счётом 2:1. А в ответной игре «Бавария» победила со счётом 4:3. Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич.

В прошлом сезоне мадридский клуб на этой же стадии уступил лондонскому «Арсеналу» (0:3, 2:1).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.