«Реал» во втором сезоне подряд не выходит в полуфинал ЛЧ
«Реал» во втором сезоне подряд не выходит в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух матчей мадридский клуб уступил мюнхенской «Баварии» в 1/4 финала турнира. В первом матче немецкая команда одержала победу со счётом 2:1. А в ответной игре «Бавария» победила со счётом 4:3. Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
В прошлом сезоне мадридский клуб на этой же стадии уступил лондонскому «Арсеналу» (0:3, 2:1).
Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.
Материалы по теме
