«Арсенал» сыграет с мадридским «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов — 2025/2026

Английский «Арсенал» встретится с испанским «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В четвертьфинале турнира лондонцы одержали победу над лиссабонским «Спортингом» (1:0, 0:0) и вошли в четвёрку сильнейших команд розыгрыша.

Днём ранее «Атлетико» обеспечил себе выход в 1/2 финала главного клубного турнира континента, одержав победу над «Барселоной» (2:0, 1:2) по итогам двухматчевого противостояния.

В финале турнира, который пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), победитель полуфинала между «Арсеналом» и «Атлетико» сыграет с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Бавария».