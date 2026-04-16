Тренер «Баварии» Компани пропустит первый матч полуфинала ЛЧ с «ПСЖ»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани пропустит первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «ПСЖ» из-за дисквалификации. Наставник немецкой команды получил жёлтую карточку в ответной встрече 1/4 финала ЛЧ с «Реалом» (4:3).

Ответный матч между мюнхенцами и парижанами состоится 6 мая на стадионе «Арена Мюнхен».

В финале турнира, который пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), победитель противостояния «Бавария» и «ПСЖ» сыграет с сильнейшей командой из пары «Атлетико» — «Арсенал».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.