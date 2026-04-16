Тренер «Баварии» Компани пропустит первый матч полуфинала ЛЧ с «ПСЖ»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани пропустит первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «ПСЖ» из-за дисквалификации. Наставник немецкой команды получил жёлтую карточку в ответной встрече 1/4 финала ЛЧ с «Реалом» (4:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Ответный матч между мюнхенцами и парижанами состоится 6 мая на стадионе «Арена Мюнхен».

В финале турнира, который пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), победитель противостояния «Бавария» и «ПСЖ» сыграет с сильнейшей командой из пары «Атлетико» — «Арсенал».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.

