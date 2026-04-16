«Нельзя показывать жёлтую карточку за такое». Экс-судья Итурральде — об удалении Камавинга

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил момент с удалением хавбека «сливочных» Эдуарду Камавинга на 86-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич. Счёт в матче – 4:3 в пользу «Баварии».

«Ну, не на таком уровне… Сначала он совершает фол, а потом получает жёлтую карточку за задержку мяча. Камавинга не должен был так поступать, но на этом уровне нельзя показывать жёлтую карточку за такое. Здесь вступает в игру здравый смысл; на этом уровне нельзя оставлять кого-то вдесятером. Я уверен, что кто-то скажет: «Он прошёл всего лишь четыре метра..» Однако Камавинга не должен был так поступать, это тоже правда», — приводит слова Итурральде AS.

Камавинга получил вторую жёлтую за то, что долго не отдавал мяч сопернику.