«Нельзя показывать жёлтую карточку за такое». Экс-судья Итурральде — об удалении Камавинга

«Нельзя показывать жёлтую карточку за такое». Экс-судья Итурральде — об удалении Камавинга
Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил момент с удалением хавбека «сливочных» Эдуарду Камавинга на 86-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич. Счёт в матче – 4:3 в пользу «Баварии».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Ну, не на таком уровне… Сначала он совершает фол, а потом получает жёлтую карточку за задержку мяча. Камавинга не должен был так поступать, но на этом уровне нельзя показывать жёлтую карточку за такое. Здесь вступает в игру здравый смысл; на этом уровне нельзя оставлять кого-то вдесятером. Я уверен, что кто-то скажет: «Он прошёл всего лишь четыре метра..» Однако Камавинга не должен был так поступать, это тоже правда», — приводит слова Итурральде AS.

Камавинга получил вторую жёлтую за то, что долго не отдавал мяч сопернику.

