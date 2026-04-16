«Бавария» впервые с 2012 года прошла «Реал» Мадрид в плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла мадридский «Реал» со счётом 4:3 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Таким образом, мюнхенцы впервые с 2012 года прошли «Королевский клуб» в плей-офф главного европейского турнира.

В 2012 году «Бавария» одолела «Реал» в серии пенальти (3:3, 3:1 пен.). После этого столичный клуб побеждал «красных» в 2014, 2017, 2018 и 2024 годах.

«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.