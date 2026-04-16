Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Арсенал» — единственный клуб, не уступивший ни разу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов
Лондонский «Арсенал» остался единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В ответном матче 1/4 финала «канониры» сыграли вничью со «Спортингом» (0:0) и вышли в полуфинал турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия

Первая игра между командами состоялась неделю назад и завершилась победой лондонцев с минимальной разницей в счёте (1:0). Всего в турнире у подопечных Микеля Артеты 10 побед и две ничьих в 12 матчах, включая общий этап.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с мадридским «Атлетико». Днём ранее «матрасники» вышли в полуфинал, одолев по сумме двух встреч «Барселону» (2:0, 1:2).

