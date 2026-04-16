«Арсенал» не потерпел ни одного поражения в 12 матчах ЛЧ

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и вышел в полуфинал турнира, поскольку в предыдущей игре победил лиссабонцев со счётом 1:0. Таким образом, «канониры» не потерпели ни одного поражения в 12 встречах текущего розыгрыша ЛЧ.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия

На общем этапе команда Микеля Артеты победила «Атлетик» Бильбао (2:0), «Олимпиакос» (2:0), «Атлетико» Мадрид (4:0), «Славию» (3:0), «Баварию» (3:1), «Брюгге» (3:0), «Интер» (3:1) и «Кайрат» (3:2). В 1/8 финала «канониры» переиграли «Байер» (1:1, 2:0), после чего одолели «Спортинг». В полуфинале «Арсенал» снова встретится с «Атлетико».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».

