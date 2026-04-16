«Нельзя удалять игрока за такое. Судья испортил игру». Арбелоа — о поражении от «Баварии»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о поражении своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 от «Баварии» (3:4), а также об удалении хавбека «сливочных» Эдуарду Камавинга.
— Это был великолепный матч. Я сочувствую своим игрокам, их стараниям. И всем болельщикам «Реала», которые пришли посмотреть на нас… Я горжусь работой команды. Они выложились на полную.
— Как дела у Камавинга?
— Как и у всех остальных. Нельзя удалять игрока за такое. Думаю, судья даже не знал, что у него жёлтая карточка. Судья испортил игру и весь матч.
— Красная карточка решила исход матча?
— Это очевидно, — сказал Арбелоа в эфире Movistar.
Эдуарду Камавинга был удалён на 86-й минуте. Игрок получил вторую жёлтую за то, что долго не отдавал мяч сопернику.
- 16 апреля 2026
