«Нельзя удалять игрока за такое. Судья испортил игру». Арбелоа — о поражении от «Баварии»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о поражении своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 от «Баварии» (3:4), а также об удалении хавбека «сливочных» Эдуарду Камавинга.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

— Это был великолепный матч. Я сочувствую своим игрокам, их стараниям. И всем болельщикам «Реала», которые пришли посмотреть на нас… Я горжусь работой команды. Они выложились на полную.

— Как дела у Камавинга?
— Как и у всех остальных. Нельзя удалять игрока за такое. Думаю, судья даже не знал, что у него жёлтая карточка. Судья испортил игру и весь матч.

— Красная карточка решила исход матча?
— Это очевидно, — сказал Арбелоа в эфире Movistar.

Эдуарду Камавинга был удалён на 86-й минуте. Игрок получил вторую жёлтую за то, что долго не отдавал мяч сопернику.

Материалы по теме
Фото: реакция Мбаппе на удаление Камавинга в матче «Бавария» — «Реал»
