Арда Гюлер получил красную карточку после финального свистка в матче «Бавария» — «Реал»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер получил красную карточку после финального свистка в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4). Хавбек был возмущён решением арбитра Славко Винчича удалить Эдуарду Камавинга, после чего «сливочные» пропустили два гола и выбыли из турнира.

Отметим, что Гюлер оформил дубль в первом тайме. На 90-й минуте полузащитник был заменён.

«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.