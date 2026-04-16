Мусиала стал самым молодым немецким футболистом в истории с 50 матчами в ЛЧ — Squawka

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала в возрасте 23 лет 48 дней принял участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (4:3) и стал самым молодым немецким игроком в истории с 50 играми в главном клубном турнире Старого Света. Об этом сообщает Squawka.

Стоит отметить, что Мусиала в этой игре побил рекорд экс-игрока мюнхенского клуба Томаса Мюллера, установленный им в ноябре 2013 года.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».