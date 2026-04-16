Мусиала стал самым молодым немецким футболистом в истории с 50 матчами в ЛЧ — Squawka

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала в возрасте 23 лет 48 дней принял участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (4:3) и стал самым молодым немецким игроком в истории с 50 играми в главном клубном турнире Старого Света. Об этом сообщает Squawka.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

Стоит отметить, что Мусиала в этой игре побил рекорд экс-игрока мюнхенского клуба Томаса Мюллера, установленный им в ноябре 2013 года.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».

