Микель Артета высказался о выходе «Арсенала» в полуфинал Лиги чемпионов — 2025/2026

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выход своей команды в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026. В четвертьфинале турнира лондонцы одержали победу над лиссабонским «Спортингом» (1:0, 0:0) и вошли в четвёрку сильнейших команд турнира.

«Это невероятно важный момент. Войти в четвёрку сильнейших команд ЛЧ — это огромная работа. Это великолепный вечер. Я очень рад за всех наших болельщиков. Мы делаем шаги, которые не были сделаны в этом клубе за 140 лет [два полуфинала Лиги чемпионов подряд]», — сказал Артета в интервью TNT Sports.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с мадридским «Атлетико». В сезоне-2024/2025 «канониры» уступили в полуфинале турнира будущему обладателю трофея «ПСЖ» (0:1, 1:2). 1 октября текущего года «Арсенал» отметит 140-летний юбилей с момента основания.