Мбаппе стал четвёртым игроком, забивавшим 15 и более голов в одном сезоне ЛЧ

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал четвёртым игроком, забивавшим 15 и более голов в одном сезоне Лиги чемпионов. Это случилось в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором Мбаппе отметился забитым голом на 42-й минуте. Победу во встрече праздновали футболисты немецкой команды со счётом 4:3.

Ранее эта отметка покорялась форвардам Криштиану Роналду (трижды), Роберту Левандовскому (в сезоне-2019/2020) и Кариму Бензема (в сезоне-2021/2022).

После поражения от «Баварии» мадридский клуб завершил своё выступление в турнире.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.