Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Очень эмоциональная игра». Компани — о победе над «Реалом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о победе своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (4:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Это была очень эмоциональная игра. Мы много владели мячом и постоянно чувствовали, что можем забить. Но «Реал» всегда остаётся «Реалом»: у них есть невероятно быстрые игроки, они всегда опасно атакуют. Сегодня парни проявили характер и смогли прийти в себя после неудач. Болельщики тоже нам помогли. Мы сохраняли спокойствие, понимая, что сможем создать ещё один момент. Ребята заслужили эту победу», — приводит слова Компани DAZN.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».

