«Очень эмоциональная игра». Компани — о победе над «Реалом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о победе своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (4:3).
«Это была очень эмоциональная игра. Мы много владели мячом и постоянно чувствовали, что можем забить. Но «Реал» всегда остаётся «Реалом»: у них есть невероятно быстрые игроки, они всегда опасно атакуют. Сегодня парни проявили характер и смогли прийти в себя после неудач. Болельщики тоже нам помогли. Мы сохраняли спокойствие, понимая, что сможем создать ещё один момент. Ребята заслужили эту победу», — приводит слова Компани DAZN.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».
- 16 апреля 2026
