Арбелоа высказался о своём будущем в «Реале» после вылета команды из Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о своём будущем в клубе после вылета из розыгрыша Лиги чемпионов. На стадии четвертьфинала команда проиграла «Баварии» с общим счётом 4:6.

«Поздравляю «Баварию» с отличным противостоянием, но нам хотелось бы, чтобы нас обыграли иначе. Вся проделанная работа и усилия были сведены на нет из-за решения, которое принял арбитр. Моё будущее в клубе? Меня это совершенно не беспокоит, и я полностью пойму любое решение, я человек этого клуба», — приводит слова Арбелоа AS.

Арбелоа возглавил «Реал» в январе 2026 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.