Арбелоа высказался о своём будущем в «Реале» после вылета команды из Лиги чемпионов

Арбелоа высказался о своём будущем в «Реале» после вылета команды из Лиги чемпионов
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о своём будущем в клубе после вылета из розыгрыша Лиги чемпионов. На стадии четвертьфинала команда проиграла «Баварии» с общим счётом 4:6.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Поздравляю «Баварию» с отличным противостоянием, но нам хотелось бы, чтобы нас обыграли иначе. Вся проделанная работа и усилия были сведены на нет из-за решения, которое принял арбитр. Моё будущее в клубе? Меня это совершенно не беспокоит, и я полностью пойму любое решение, я человек этого клуба», — приводит слова Арбелоа AS.

Арбелоа возглавил «Реал» в январе 2026 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

«Реал» вылетел из ЛЧ и отстаёт от «Барсы» на 9 очков. На финиш сезона осталась одна задача
