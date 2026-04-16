«Сколько таких было». Дасаев прокомментировал игру Сафонова в матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поделился мыслями о выступлении вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ливерпуля». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан. Сафонов совершил в ней шесть сейвов.

«Сафонов молодец, что играет на таком уровне. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Он играет только полгода. Пока больших выводов делать не стоит. Уровень вратаря познаётся, когда он проводит стабильно шесть-семь лет. Сколько таких было, кто по молодости играл сезон-два на хорошем уровне, а потом пропадает. Не хочется ничего особо говорить про Сафонова, чтобы не сглазить», — приводит слова Дасаева «Советский спорт».

Сафонов принял участие в восьми матчах главного еврокубка в нынешнем сезоне. За это время он пропустил семь мячей и четырежды сыграл «на ноль».