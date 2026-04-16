Лишь раз за все времена в истории ЛЧ «Реал» забивал быстрее, чем в матче с «Баварией»

Лишь раз за все времена в истории ЛЧ «Реал» забивал быстрее, чем в матче с «Баварией»
Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер стал автором по скорости гола в Лиге чемпионов всех времён. Это случилось в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

Как сообщает аккаунт испанского журналиста Алексиса Мартина-Тамайо (MisterChip) в соцсети X, самые ранние голы «Реала» за всю историю Лиги чемпионов УЕФА/Кубка европейских чемпионов:

  • Эктор Риаль на 31-й секунде в матче с «Антверпеном» в 1957 году;
  • Арда Гюлер на 34-й секунде во встрече с «Баварией» в 2026 году;
  • Фело на 35-й секунде в матче с «Ювентусом» в 1962 году.

Отметим, Гюлер оформил дубль в первом тайме. На 90-й минуте полузащитник был заменён.

«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».

