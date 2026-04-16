Лишь раз за все времена в истории ЛЧ «Реал» забивал быстрее, чем в матче с «Баварией»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер стал автором по скорости гола в Лиге чемпионов всех времён. Это случилось в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:3).

Как сообщает аккаунт испанского журналиста Алексиса Мартина-Тамайо (MisterChip) в соцсети X, самые ранние голы «Реала» за всю историю Лиги чемпионов УЕФА/Кубка европейских чемпионов:

Эктор Риаль на 31-й секунде в матче с «Антверпеном» в 1957 году;

Арда Гюлер на 34-й секунде во встрече с «Баварией» в 2026 году;

Фело на 35-й секунде в матче с «Ювентусом» в 1962 году.

Отметим, Гюлер оформил дубль в первом тайме. На 90-й минуте полузащитник был заменён.

«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».