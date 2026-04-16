Беллингем эмоционально высказался об удалении Камавинга в матче с «Баварией»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался об удалении хавбека «сливочных» Эдуарду Камавинга в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией (3:4). Эдуарду Камавинга был удалён на 86-й минуте. Игрок получил вторую жёлтую за то, что долго не отдавал мяч сопернику.

«Это просто смешно», — приводит слова Беллингема Footmercato.

После удаления «Реал» пропустил два гола и потерпел поражения во встрече. Таким образом, команда не смогла выйти в полуфинал турнира, проиграв «Баварии» с общим счётом 4:6.

Ранее сообщалось, что «Реал» во втором сезоне подряд не выходит в полуфинал Лиги чемпионов.