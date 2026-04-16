16 апреля стали известны все участники и пары полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в которых встретятся «ПСЖ» и «Бавария», а также «Атлетико» и «Арсенал». Первые матчи полуфиналов пройдут 28 и 29 апреля 2026 года. Ответные встречи — 5 и 6 мая.

«Чемпионат» предлагает вам пройти опрос на тему: «Кто выиграет Лигу чемпионов — 2025/2026?»

На стадии 1/4 финала французский гранд прошёл «Ливерпуль» (4:0 по сумме двух матчей), немецкая команда одолела «Реал» (6:4), «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 3:2 по результатам двух встреч, а «канониры» со счётом 1:0 по сумме двух матчей обыграли лиссабонский «Спортинг».

Финал главного еврокубка состоится в столице Венгрии Будапеште 30 мая. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».