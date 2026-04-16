Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Арсенал» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов в четвёртый раз в XXI веке

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и вышел в полуфинал турнира, поскольку в предыдущей игре победил лиссабонцев со счётом 1:0. Таким образом, «канониры» оказались в полуфинале главного еврокубка в четвёртый раз в XXI веке.

Ранее «пушкари» выходили в 1/2 финала соревнования в сезоне-2024/2025 и сезоне-2008/2009, а в кампании-2005/2006 команда из Лондона добиралась до финала, где уступила титул «Барселоне» (1:2).

За выход в финал Лиги чемпионов «Арсенал» сойдётся с мадридским «Атлетико». Первый матч пройдёт 29 апреля в Мадриде. Ответная игра состоится 5 мая в Лондоне.

