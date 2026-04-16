«Арсенал» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов в четвёртый раз в XXI веке

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и вышел в полуфинал турнира, поскольку в предыдущей игре победил лиссабонцев со счётом 1:0. Таким образом, «канониры» оказались в полуфинале главного еврокубка в четвёртый раз в XXI веке.

Ранее «пушкари» выходили в 1/2 финала соревнования в сезоне-2024/2025 и сезоне-2008/2009, а в кампании-2005/2006 команда из Лондона добиралась до финала, где уступила титул «Барселоне» (1:2).

За выход в финал Лиги чемпионов «Арсенал» сойдётся с мадридским «Атлетико». Первый матч пройдёт 29 апреля в Мадриде. Ответная игра состоится 5 мая в Лондоне.