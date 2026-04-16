«Бавария» впервые за 14 лет обыграла «Реал» на своём поле

«Бавария» впервые с апреля 2012-го обыграла «Реал» на своём поле. Мюнхенский клуб одержал победу в ответной четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов со счётом 4:3.

По сумме двух матчей «Бавария» одержала победу со счётом 6:4 и вышла в полуфинал турнира. За выход в финал мюнхенский клуб поспорит с «ПСЖ».

Напомним, на стадии 1/8 финала мюнхенцы по сумме двух встреч разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.

В финале турнира, который состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), победитель противостояния «Бавария» и «ПСЖ» сразится с сильнейшей командой из пары «Атлетико» — «Арсенал».