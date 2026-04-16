Снейдер назвал хавбека «Реала» Камавинга идиотом за удаление в матче с «Баварией»

Снейдер назвал хавбека «Реала» Камавинга идиотом за удаление в матче с «Баварией»
Бывший футболист «Реала» Уэсли Снейдер раскритиковал хавбека «сливочных» Эдуарду Камавинга за удаление в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией (3:4). Камавинга был удалён на 86-й минуте. Игрок получил вторую жёлтую за то, что долго не отдавал мяч сопернику.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Камавинга — идиот. Знаете, что должны были сделать игроки «Реала» после финального свистка? Они должны были пойти в раздевалку и выплеснуть на него своё недовольство», — приводит слова Снейдера CNA.

После удаления «Реал» пропустил два гола и потерпел поражения во встрече. Таким образом, команда не смогла выйти в полуфинал турнира, проиграв «Баварии» с общим счётом 4:6.

