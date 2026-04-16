Снейдер назвал хавбека «Реала» Камавинга идиотом за удаление в матче с «Баварией»

Бывший футболист «Реала» Уэсли Снейдер раскритиковал хавбека «сливочных» Эдуарду Камавинга за удаление в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией (3:4). Камавинга был удалён на 86-й минуте. Игрок получил вторую жёлтую за то, что долго не отдавал мяч сопернику.

«Камавинга — идиот. Знаете, что должны были сделать игроки «Реала» после финального свистка? Они должны были пойти в раздевалку и выплеснуть на него своё недовольство», — приводит слова Снейдера CNA.

После удаления «Реал» пропустил два гола и потерпел поражения во встрече. Таким образом, команда не смогла выйти в полуфинал турнира, проиграв «Баварии» с общим счётом 4:6.