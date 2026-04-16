Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа назвал ответственного за вылет «Реала» от «Баварии» из Лиги чемпионов

Арбелоа назвал ответственного за вылет «Реала» от «Баварии» из Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился мыслями об ответственных за вылет мадридцев из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. На стадии четвертьфинала команда уступила «Баварии» с общим счётом 4:6.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Я несу ответственность за поражения и приму последствия. Болельщики должны гордиться игроками, которые выложились на полную и до конца защищали этот знак отличия», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

Арбелоа возглавил «Реал» в январе 2026 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. На данный момент «сливочные» потеряли возможность выиграть три титула в текущем сезоне, вылетев из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также уступив в финале Суперкубка страны. При этом в Ла Лиге команда Арбелоа находится на второй строчке за семь туров до завершения чемпионата. Столичный клуб отстаёт от лидирующей «Барселоны» на девять очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android