Арбелоа назвал ответственного за вылет «Реала» от «Баварии» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился мыслями об ответственных за вылет мадридцев из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. На стадии четвертьфинала команда уступила «Баварии» с общим счётом 4:6.

«Я несу ответственность за поражения и приму последствия. Болельщики должны гордиться игроками, которые выложились на полную и до конца защищали этот знак отличия», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

Арбелоа возглавил «Реал» в январе 2026 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. На данный момент «сливочные» потеряли возможность выиграть три титула в текущем сезоне, вылетев из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также уступив в финале Суперкубка страны. При этом в Ла Лиге команда Арбелоа находится на второй строчке за семь туров до завершения чемпионата. Столичный клуб отстаёт от лидирующей «Барселоны» на девять очков.