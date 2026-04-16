Арбелоа назвал ответственного за вылет «Реала» от «Баварии» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился мыслями об ответственных за вылет мадридцев из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. На стадии четвертьфинала команда уступила «Баварии» с общим счётом 4:6.
«Я несу ответственность за поражения и приму последствия. Болельщики должны гордиться игроками, которые выложились на полную и до конца защищали этот знак отличия», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.
Арбелоа возглавил «Реал» в январе 2026 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. На данный момент «сливочные» потеряли возможность выиграть три титула в текущем сезоне, вылетев из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также уступив в финале Суперкубка страны. При этом в Ла Лиге команда Арбелоа находится на второй строчке за семь туров до завершения чемпионата. Столичный клуб отстаёт от лидирующей «Барселоны» на девять очков.
- 16 апреля 2026
-
02:51
-
02:50
-
02:43
-
02:34
-
02:25
-
02:18
-
02:07
-
01:59
-
01:59
-
01:49
-
01:38
-
01:37
-
01:17
-
00:59
-
00:50
-
00:48
-
00:45
-
00:43
-
00:33
-
00:30
-
00:30
-
00:28
-
00:19
-
00:17
-
00:16
-
00:13
-
00:06
-
00:06
- 15 апреля 2026
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:48