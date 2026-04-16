Алексей Миранчук назначен капитаном «Атланты» на матч Открытого Кубка США

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук назначен капитаном команды на предстоящий матч 1/16 финала Открытого кубка США с «Чаттануга».

Игра состоится 16 апреля, начало – 2:30 мск.

Миранчук выступает за «Атланту» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах в МЛС, в которых записал в свой актив четыре гола. Прошлый матч Миранчук пропустил из-за мышечной травмы.

Ранее Миранчук выступал за «Торино», «Аталанту» и московский «Локомотив». За национальную команду России Алексей провёл 50 матчей, в которых забил 10 голов.