Алексей Миранчук назначен капитаном «Атланты» на матч Открытого Кубка США
Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук назначен капитаном команды на предстоящий матч 1/16 финала Открытого кубка США с «Чаттануга».
Открытый кубок США . 1/16 финала
16 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Чаттануга
1-й тайм
1 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Tcheuyap – 6' 1:1 Тогаси – 21'
Игра состоится 16 апреля, начало – 2:30 мск.
Миранчук выступает за «Атланту» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах в МЛС, в которых записал в свой актив четыре гола. Прошлый матч Миранчук пропустил из-за мышечной травмы.
Ранее Миранчук выступал за «Торино», «Аталанту» и московский «Локомотив». За национальную команду России Алексей провёл 50 матчей, в которых забил 10 голов.
