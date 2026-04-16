Нойер прокомментировал свою результативную ошибку в матче с «Реалом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер объяснил свою результативную ошибку в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу мюнхенцев. По итогам двухматчевого противостояния немецкий клуб пробился в полуфинал турнира (6:4).

«Пытался отдать пас Станишичу, но промахнулся по мячу. Гюлер мощно пробил с ходу. Мы позже при штрафном увидели, что у него довольно сильная левая нога», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в соцсети X.

На 35-й секунде встречи хавбек мюнхенцев Йозуа Киммих отдал передачу Мануэлю Нойеру, а голкипер покатил его в ноги турецкому полузащитнику «сливочных» Арде Гюлеру, который нанёс точный дальний удар по пустым воротам.