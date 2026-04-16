«Бавария» трижды отыгралась в игре с «Реалом» и победила. Такое было лишь раз в истории ЛЧ

«Бавария» обыграла «Реал» на своём поле. Мюнхенский клуб одержал победу в ответной четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов со счётом 4:3. При этом немцы трижды отыгрывались по ходу встречи.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, это лишь второй случай в истории главного еврокубка, когда команда трижды отыгрывалась по ходу матча и в итоге одержала победу. Ранее первым подобным был памятный матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал» Мадрид в 2003 году. Тогда встреча развивалась по аналогичному сценарию: мадридцы трижды выходили вперёд, но манкунианцы взяли верх со счётом 4:3. Разница лишь в том, что по сумме двух встреч в том розыгрыше ЛЧ дальше прошёл испанский клуб (первый матч — 3:1 в пользу «сливочных»).

За выход в финал мюнхенский клуб поспорит с «ПСЖ».