Экс-игрок сборной Франции – о голкипере «ПСЖ» Сафонове: он кажется мне странным

Бывший игрок сборной Франции и «Баварии» Биксант Лизаразю высказался об игре российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче с «Ливерпулем» (2:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Я постараюсь быть максимально объективным и опираться на факты. В этом матче Сафонов сыграл очень хорошо, но это не меняет моего общего впечатления: он кажется мне… странным. Однако в этой игре всё выглядело более убедительно, в том числе при игре на выходах. А на линии ворот он сделал все необходимые сейвы на протяжении всего матча.

В тот отрезок, когда «ПСЖ» во втором тайме оказался под серьёзным давлением и вынужден был отступить, что, кстати, является важной проверкой на будущее, ведь умение выдерживать такие «штормы» крайне важно, российский вратарь был лучшим защитником парижской команды», — приводит слова Лизаразю L'Équipe.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Баварией».

