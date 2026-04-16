«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов во второй раз за последние шесть сезонов

«Бавария» обыграла «Реал» на своём поле в ответной четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 со счётом 4:3. Таким образом, мюнхенский клуб гарантировал себе участие в полуфинале соревнования. По итогам двухматчевого противостояния с «Королевским клубом» счёт — 6:4.

Отмечается, что «Бавария» вышла в полуфинал главного еврокубкового турнира во второй раз за последние шесть сезонов. Ранее немецкий гранд выступал в 1/2 финала розыгрыша 2023/2024. Тогда «Бавария» уступила по сумме двух встреч как раз мадридскому «Реалу» (2:2, 1:2). Отметим, сезон-2019/2020 — крайний, когда мюнхенцам удавалось выйти в финал ЛЧ. Тогда же клуб взял свой шестой титул в этом соревновании.

За выход в финал мюнхенский клуб поспорит с «ПСЖ».