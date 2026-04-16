Стали известны даты всех матчей 1/2 финала Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 16 апреля, появилось расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в которых встретятся «ПСЖ» и «Бавария», а также «Атлетико» и «Арсенал».

Первые матчи полуфиналов пройдут 28 и 29 апреля 2026 года. Ответные встречи — 5 и 6 мая. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию полное расписание всех встреч данной стадии главного еврокубка.

Первые матчи:

28 апреля. 22:00 мск. «ПСЖ» — «Бавария»;

29 апреля. 22:00 мск. «Атлетико» Мадрид — «Арсенал».

Ответные матчи:

5 мая. 22:00 мск. «Арсенал» — «Атлетико» Мадрид;

6 мая. 22:00 мск. «Бавария» — «ПСЖ».

Финал турнира состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).