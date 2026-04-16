Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Будет ли «ПСЖ» более сложным соперником, чем «Реал»? Это две сильнейшие команды на данный момент. Сложно сравнивать. Но, чтобы их обыграть, нам точно понадобится максимум из того, что у нас есть», — приводит слова Компани Yahoo Sports.

Напомним, в четвертьфинале турнира «Бавария» по сумме двух матчей обыграла «Реал» со счётом 6:4. «ПСЖ», в свою очередь, на стадии четвертьфинала обыграл «Ливерпуль» (4:0 – по сумме двух матчей).

Первый матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 28 апреля, ответная игра пройдёт 6 мая.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android