Тренер «Баварии» высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
«Будет ли «ПСЖ» более сложным соперником, чем «Реал»? Это две сильнейшие команды на данный момент. Сложно сравнивать. Но, чтобы их обыграть, нам точно понадобится максимум из того, что у нас есть», — приводит слова Компани Yahoo Sports.
Напомним, в четвертьфинале турнира «Бавария» по сумме двух матчей обыграла «Реал» со счётом 6:4. «ПСЖ», в свою очередь, на стадии четвертьфинала обыграл «Ливерпуль» (4:0 – по сумме двух матчей).
Первый матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 28 апреля, ответная игра пройдёт 6 мая.
