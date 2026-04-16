Тренер «Баварии» высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Будет ли «ПСЖ» более сложным соперником, чем «Реал»? Это две сильнейшие команды на данный момент. Сложно сравнивать. Но, чтобы их обыграть, нам точно понадобится максимум из того, что у нас есть», — приводит слова Компани Yahoo Sports.

Напомним, в четвертьфинале турнира «Бавария» по сумме двух матчей обыграла «Реал» со счётом 6:4. «ПСЖ», в свою очередь, на стадии четвертьфинала обыграл «Ливерпуль» (4:0 – по сумме двух матчей).

Первый матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 28 апреля, ответная игра пройдёт 6 мая.