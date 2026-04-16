Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин назвал проблемы ЦСКА в весенней части сезона

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре ЦСКА в весенней части сезона.

«У ЦСКА нет стабильности. Центр защиты просаживается. Матеус Рейс — это сплошные ошибки, Лукин травмирован, Данилов — очень молодой футболист, проводящий свои первые матчи. Еще и с Мойзесом поссорились, видимо. Видимо, в коллективе что‑то не так. А осенью ЦСКА Челестини мне нравился. Это было свежо, реактивно, легко, была яркая атака.

Появление Баринова не оказало того эффекта, которого ожидали. Лусиано проводит яркие матчи, но и то он не всегда забивает. Хотя вообще, я считаю, что они приобрели тех игроков, которые им нужны были, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 42 очка. За последние шесть игр в РПЛ команда потерпела четыре поражения и одержала две победы.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android