Андрей Аршавин назвал проблемы ЦСКА в весенней части сезона

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре ЦСКА в весенней части сезона.

«У ЦСКА нет стабильности. Центр защиты просаживается. Матеус Рейс — это сплошные ошибки, Лукин травмирован, Данилов — очень молодой футболист, проводящий свои первые матчи. Еще и с Мойзесом поссорились, видимо. Видимо, в коллективе что‑то не так. А осенью ЦСКА Челестини мне нравился. Это было свежо, реактивно, легко, была яркая атака.

Появление Баринова не оказало того эффекта, которого ожидали. Лусиано проводит яркие матчи, но и то он не всегда забивает. Хотя вообще, я считаю, что они приобрели тех игроков, которые им нужны были, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 42 очка. За последние шесть игр в РПЛ команда потерпела четыре поражения и одержала две победы.