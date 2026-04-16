Винисиус превзошёл Месси и установил новый рекорд плей-офф ЛЧ по числу ассистов

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор обошёл с экс-футболиста «Барселоны» и «ПСЖ» Лионелем Месси, ныне выступающего за «Интер Майами», по количеству результативных передач в играх плей-офф Лиги чемпионов. Об этом информирует Ginga Bonito в соцсети Х (ранее Twitter).

Винисиус отметился ассистом в ответном матче 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4). Данная передача стала для бразильца 13-й в стадиях навылет в ЛЧ. Месси за свою европейскую карьеру сделал 12 ассистов в матчах плей-офф этого соревнования. Аргентинскому нападающему понадобилось на это 79 игр, в то время как вингер «сливочных» достиг такого же показателя за 41 встречу.

Винисиус оформил первую результативную передачу в матче плей-офф Лиги чемпионов в 2019 году, когда в 1/8 финала этого соревнования «Реал» выиграл у «Аякса» со счётом 2:1. Всего в самом престижном европейском клубном турнире бразилец принял участие в 82 матчах, в которых забил 34 гола и сделал 32 ассиста.