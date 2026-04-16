Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус превзошёл Месси и установил новый рекорд плей-офф ЛЧ по числу ассистов

Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор обошёл с экс-футболиста «Барселоны» и «ПСЖ» Лионелем Месси, ныне выступающего за «Интер Майами», по количеству результативных передач в играх плей-офф Лиги чемпионов. Об этом информирует Ginga Bonito в соцсети Х (ранее Twitter).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

Винисиус отметился ассистом в ответном матче 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4). Данная передача стала для бразильца 13-й в стадиях навылет в ЛЧ. Месси за свою европейскую карьеру сделал 12 ассистов в матчах плей-офф этого соревнования. Аргентинскому нападающему понадобилось на это 79 игр, в то время как вингер «сливочных» достиг такого же показателя за 41 встречу.

Винисиус оформил первую результативную передачу в матче плей-офф Лиги чемпионов в 2019 году, когда в 1/8 финала этого соревнования «Реал» выиграл у «Аякса» со счётом 2:1. Всего в самом престижном европейском клубном турнире бразилец принял участие в 82 матчах, в которых забил 34 гола и сделал 32 ассиста.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android