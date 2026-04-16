«Боже мой!» Директор «Баварии» — о том, что Компани пропустит первый матч с «ПСЖ» в ЛЧ

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль отреагировал на дисквалификацию главного тренера клуба Винсена Компани, из-за которой он пропустит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Мы сказали: «Отлично, ни один игрок не дисквалифицирован, и теперь дисквалифицирован тренер? Боже мой!» — приводит слова Эберля Sky Sport Germany.

Наставник немецкой команды получил жёлтую карточку в ответной встрече 1/4 финала турнира с «Реалом» (4:3) и пропустит первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «ПСЖ».

Первый матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 28 апреля, ответная игра пройдёт 6 мая.