Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боже мой!» Директор «Баварии» — о том, что Компани пропустит первый матч с «ПСЖ» в ЛЧ

«Боже мой!» Директор «Баварии» — о том, что Компани пропустит первый матч с «ПСЖ» в ЛЧ
Комментарии

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль отреагировал на дисквалификацию главного тренера клуба Винсена Компани, из-за которой он пропустит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Мы сказали: «Отлично, ни один игрок не дисквалифицирован, и теперь дисквалифицирован тренер? Боже мой!» — приводит слова Эберля Sky Sport Germany.

Наставник немецкой команды получил жёлтую карточку в ответной встрече 1/4 финала турнира с «Реалом» (4:3) и пропустит первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «ПСЖ».

Первый матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 28 апреля, ответная игра пройдёт 6 мая.

«Реал» вылетел из ЛЧ и отстаёт от «Барсы» на 9 очков. На финиш сезона осталась одна задача
«Реал» вылетел из ЛЧ и отстаёт от «Барсы» на 9 очков. На финиш сезона осталась одна задача
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android