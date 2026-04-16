Экс-игрок «ПСЖ» заявил, что Сафонов был великолепен в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Бывший игрок сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен высказался об игре красно-синих в ответном матче с «Ливерпулем» (2:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, выделив несколько игроков, включая российского вратаря Матвея Сафонова.

«Нельзя говорить, что «ПСЖ» непобедимы — вообще нет непобедимых команд, — но они сильны и добились многого с приходом Луиса Энрике. В прошлом сезоне они доминировали. Вчерашний матч стал важным знаком их настроя. Команда умеет вместе преодолевать трудные моменты. Некоторые игроки выделяются, например Маркиньос, Пачо и Сафонов — вчера они были великолепны», — приводит слова Ротена RMC Sport.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Баварией».