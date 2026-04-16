«Атланта» с Миранчуком обыграла «Чаттанугу» в 1/16 финала Открытого кубка США
Поделиться
Завершился матч 1/16 финала Открытого кубка США, в котором «Чаттануга» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Чаттануга на стадионе «Финли Стадиум» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.
16 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
1:0 Tcheuyap – 6' 1:1 Тогаси – 21' 1:2 Пико – 64' 1:3 Амадор – 76'
В составе «Атланты Юнайтед» забивали Кейман Тогаси, Фафа Пико и Педру Амадор. Российский полузащитник команды Алексей Миранчук не отметился результативными действиями. Отметим, Миранчук был капитаном команды в этой встрече.
За «Чаттануга» забил Ив Тчеуяп.
В 1/8 финала «Атланта» сыграет с победителем пары «Шарлотт» — «Шарлотт Индепенд».
Действующим победителем турнира является «Нэшвилл», который в финальном матче 2025 года обыграл «Остин» со счётом 2:1.
Комментарии
