Чаттануга — Атланта Юнайтед, результат матча 16 апреля 2026, счет 1:3, 1/16 финала Открытого кубка США-2026

«Атланта» с Миранчуком обыграла «Чаттанугу» в 1/16 финала Открытого кубка США
Завершился матч 1/16 финала Открытого кубка США, в котором «Чаттануга» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Чаттануга на стадионе «Финли Стадиум» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Открытый кубок США . 1/16 финала
16 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Чаттануга
Окончен
1 : 3
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Tcheuyap – 6'     1:1 Тогаси – 21'     1:2 Пико – 64'     1:3 Амадор – 76'    

В составе «Атланты Юнайтед» забивали Кейман Тогаси, Фафа Пико и Педру Амадор. Российский полузащитник команды Алексей Миранчук не отметился результативными действиями. Отметим, Миранчук был капитаном команды в этой встрече.

За «Чаттануга» забил Ив Тчеуяп.

В 1/8 финала «Атланта» сыграет с победителем пары «Шарлотт» — «Шарлотт Индепенд».

Действующим победителем турнира является «Нэшвилл», который в финальном матче 2025 года обыграл «Остин» со счётом 2:1.

Календарь Открытого кубка США-2026
Сетка Открытого кубка США-2026
