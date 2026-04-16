«Закрой рот». Винисиус повздорил с Беллингемом по ходу ответного матча с «Баварией» в ЛЧ
Поделиться
Бразильский полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор повздорил с партнёром по команде хавбеком Джудом Беллингемом во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4), сообщает Madrid Universal в социальной сети X.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
По данным источника, Беллингем разозлился на что, что Винисиус не отдал на него передачу, на что бразилец ответил: «Что ты хочешь? Закрой рот».
По сумме двух матчей «Бавария» одержала победу со счётом 6:4 и вышла в полуфинал турнира. За выход в финал мюнхенский клуб поспорит с «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что «Реал» во втором сезоне подряд не выходит в полуфинал Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мадридский клуб на этой же стадии уступил лондонскому «Арсеналу» (0:3, 2:1).
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2026
-
05:40
-
04:54
-
04:34
-
04:22
-
04:13
-
03:59
-
03:42
-
03:23
-
03:15
-
03:05
-
02:51
-
02:50
-
02:43
-
02:34
-
02:25
-
02:18
-
02:07
-
01:59
-
01:59
-
01:49
-
01:38
-
01:37
-
01:17
-
00:59
-
00:50
-
00:48
-
00:45
-
00:43
-
00:33
-
00:30
-
00:30
-
00:28
-
00:19
-
00:17
-
00:16