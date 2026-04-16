Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Закрой рот». Винисиус повздорил с Беллингемом по ходу ответного матча с «Баварией» в ЛЧ

«Закрой рот». Винисиус повздорил с Беллингемом по ходу ответного матча с «Баварией» в ЛЧ
Бразильский полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор повздорил с партнёром по команде хавбеком Джудом Беллингемом во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4), сообщает Madrid Universal в социальной сети X.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

По данным источника, Беллингем разозлился на что, что Винисиус не отдал на него передачу, на что бразилец ответил: «Что ты хочешь? Закрой рот».

По сумме двух матчей «Бавария» одержала победу со счётом 6:4 и вышла в полуфинал турнира. За выход в финал мюнхенский клуб поспорит с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Реал» во втором сезоне подряд не выходит в полуфинал Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мадридский клуб на этой же стадии уступил лондонскому «Арсеналу» (0:3, 2:1).

