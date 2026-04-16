«Закрой рот». Винисиус повздорил с Беллингемом по ходу ответного матча с «Баварией» в ЛЧ

Бразильский полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор повздорил с партнёром по команде хавбеком Джудом Беллингемом во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4), сообщает Madrid Universal в социальной сети X.

По данным источника, Беллингем разозлился на что, что Винисиус не отдал на него передачу, на что бразилец ответил: «Что ты хочешь? Закрой рот».

По сумме двух матчей «Бавария» одержала победу со счётом 6:4 и вышла в полуфинал турнира. За выход в финал мюнхенский клуб поспорит с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Реал» во втором сезоне подряд не выходит в полуфинал Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мадридский клуб на этой же стадии уступил лондонскому «Арсеналу» (0:3, 2:1).