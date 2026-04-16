Арбелоа грозит увольнение с поста главного тренера «Реала» — The Athletic

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа может быть отправлен в отставку, сообщает издание The Athletic, ссылаясь на анонимные источники в мадридском клубе.
На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов команда уступила «Баварии» с общим счётом 4:6 и покинула турнир.
В Ла Лиге клуб отстаёт от первого места на девять очков — на фоне этих результатов руководство может пойти на перестановки в тренерском составе. Однако отмечается, что решиться на такой шаг боссы клуба могут только после окончания сезона — причина в том, что сейчас уже нет смысла приглашать нового тренера, и что Арбелоа — преданный команде человек. Специалист улучшил атмосферу в раздевалке, что поможет поддерживать профессиональную обстановку до мая.
Арбелоа возглавил «Реал» в январе 2026 года. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года.
- 16 апреля 2026
