Арбелоа грозит увольнение с поста главного тренера «Реала» — The Athletic

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа может быть отправлен в отставку, сообщает издание The Athletic, ссылаясь на анонимные источники в мадридском клубе.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов команда уступила «Баварии» с общим счётом 4:6 и покинула турнир.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

В Ла Лиге клуб отстаёт от первого места на девять очков — на фоне этих результатов руководство может пойти на перестановки в тренерском составе. Однако отмечается, что решиться на такой шаг боссы клуба могут только после окончания сезона — причина в том, что сейчас уже нет смысла приглашать нового тренера, и что Арбелоа — преданный команде человек. Специалист улучшил атмосферу в раздевалке, что поможет поддерживать профессиональную обстановку до мая.

Арбелоа возглавил «Реал» в январе 2026 года. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года.

