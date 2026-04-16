Григорян назвал главного фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Григорян назвал главного фаворита чемпионской гонки в РПЛ
Российский тренер Александр Григорян высказался о фаворите чемпионской гонки Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«На бумаге у «Краснодара» календарь оставшихся матчей чуть-чуть проще, чем у «Зенита». У «Краснодара» рискованные матчи только со «Спартаком» и с московским «Динамо», в остальных играх не вижу проблем с набором очков. Также у краснодарцев на одну домашнюю игру больше, и это очень важный фактор.

«Зенит» умеет настраиваться на самых опасных соперников, но «Краснодар» обладает способностью выкладываться в каждом матче, в том числе когда у них не идет игра. Логически я считаю «Краснодар» фаворитом чемпионской гонки на данный момент, но футбол далеко не всегда подчиняется логике», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Прошедшая очная встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадионе «Газпром Арена» встреча завершилась вничью со счётом 1:1. После 24 туров чемпионата России чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке. Сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место.

