«Божественный уровень». Генич отреагировал на результат матча ЛЧ «Бавария» — «Реал»

«Божественный уровень». Генич отреагировал на результат матча ЛЧ «Бавария» — «Реал»
Известный российский комментатор Константин Генич высказался о результате матча «Баварии» с «Реалом» ответном четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 4:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Божественный уровень, конечно. Движения, техники, ударов, передач. Космос. Другая планета. Но сейчас не об этом. Просто ждём 25-й тур РПЛ! Ура!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

В первой встрече «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния мюнхенский клуб вышел в полуфинал главного еврокубка, где сойдётся с «Пари Сен-Жермен».

