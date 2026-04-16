«Божественный уровень». Генич отреагировал на результат матча ЛЧ «Бавария» — «Реал»
Известный российский комментатор Константин Генич высказался о результате матча «Баварии» с «Реалом» ответном четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 4:3.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
«Божественный уровень, конечно. Движения, техники, ударов, передач. Космос. Другая планета. Но сейчас не об этом. Просто ждём 25-й тур РПЛ! Ура!» — написал Генич в своём телеграм-канале.
В первой встрече «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния мюнхенский клуб вышел в полуфинал главного еврокубка, где сойдётся с «Пари Сен-Жермен».
