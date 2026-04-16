«Божественный уровень». Генич отреагировал на результат матча ЛЧ «Бавария» — «Реал»

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о результате матча «Баварии» с «Реалом» ответном четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 4:3.

«Божественный уровень, конечно. Движения, техники, ударов, передач. Космос. Другая планета. Но сейчас не об этом. Просто ждём 25-й тур РПЛ! Ура!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

В первой встрече «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния мюнхенский клуб вышел в полуфинал главного еврокубка, где сойдётся с «Пари Сен-Жермен».