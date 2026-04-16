Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Названы четыре кандидата на замену Арбелоа — The Athletic

«Реал» начал поиски нового главного тренера на замену Альваро Арбелоа. Как сообщает The Athletic, мадридский клуб рассматривает кандидатуры четырех специалистов.

Высоко оценивается руководством клуба кандидатура Юргена Клоппа, однако между сторонами пока нет никаких контактов. Президент «Реала» Флорентино Перес также ценит Зинедина Зидана, но тот склоняется к тому, чтобы возглавить сборную Франции.

Также «Реалом» рассматриваются кандидатуры Маурисио Почеттино, тренирующего сборную США и Дидье Дешама, который после ЧМ-2026 покинет сборную Франции.

Арбелоа возглавил «Реал» в январе 2026 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Накануне, «Реал» проиграл «Баварии» (3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и покинул турнир.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
