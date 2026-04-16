Названы четыре кандидата на замену Арбелоа — The Athletic

«Реал» начал поиски нового главного тренера на замену Альваро Арбелоа. Как сообщает The Athletic, мадридский клуб рассматривает кандидатуры четырех специалистов.

Высоко оценивается руководством клуба кандидатура Юргена Клоппа, однако между сторонами пока нет никаких контактов. Президент «Реала» Флорентино Перес также ценит Зинедина Зидана, но тот склоняется к тому, чтобы возглавить сборную Франции.

Также «Реалом» рассматриваются кандидатуры Маурисио Почеттино, тренирующего сборную США и Дидье Дешама, который после ЧМ-2026 покинет сборную Франции.

Арбелоа возглавил «Реал» в январе 2026 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Накануне, «Реал» проиграл «Баварии» (3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и покинул турнир.