Дэвид Бекхэм прокомментировал уход Хавьера Маскерано с поста тренера «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм сообщил, что в команде не будут спешить с выбором нового главного тренера после ухода Хавьера Маскерано.

«Уход Хавьера два дня назад — это трудная ситуация. Он пришел после прошлого сезона, выиграв наш первый чемпионат. В какой-то момент нам нужно найти нового тренера. Но сейчас мы должны позволить ситуации успокоиться. Но, как я сказал, владение командой всегда связано с трудностями», — приводит слова Бекхэма CBS Sports.

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано принял решение покинуть клуб во вторник, 14 апреля, мотивировав это причинами личного характера.

Аргентинский специалист работал в «Интер Майами» с начала 2025 года. Его соглашение было рассчитано до конца 2027 года. Под руководством Маскерано команда выиграла Кубок МЛС.