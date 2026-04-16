Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита Лиги чемпионов после четвертьфиналов

Суперкомпьютер Opta скорректировал прогнозы на победителя Лиги чемпионов сезона-2025/2026 по итогам завершившейся стадии 1/4 финала. Об этом сообщил Opta Analyst.

Шансы на победу в Лиге чемпионов по версии Opta на 16 апреля:

«Арсенал» (Англия) — 38,6%;

«Бавария» (Германия) — 33,3%;

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — 19,1%;

«Атлетико» Мадрид (Испания) — 9%.

В полуфиналах Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 «ПСЖ» сыграет с «Баварией», а «Атлетико» встретится с «Арсеналом». Первые матчи полуфиналов пройдут 28 и 29 апреля 2026 года. Ответные встречи — 5 и 6 мая. Финал главного еврокубка состоится в столице Венгрии Будапеште 30 мая.