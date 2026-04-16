Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита Лиги чемпионов после четвертьфиналов

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита Лиги чемпионов — 2025/2026 после четвертьфиналов

Комментарии

Суперкомпьютер Opta скорректировал прогнозы на победителя Лиги чемпионов сезона-2025/2026 по итогам завершившейся стадии 1/4 финала. Об этом сообщил Opta Analyst.

Шансы на победу в Лиге чемпионов по версии Opta на 16 апреля:

  • «Арсенал» (Англия) — 38,6%;
  • «Бавария» (Германия) — 33,3%;
  • «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 19,1%;
  • «Атлетико» Мадрид (Испания) — 9%.

В полуфиналах Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 «ПСЖ» сыграет с «Баварией», а «Атлетико» встретится с «Арсеналом». Первые матчи полуфиналов пройдут 28 и 29 апреля 2026 года. Ответные встречи — 5 и 6 мая. Финал главного еврокубка состоится в столице Венгрии Будапеште 30 мая.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android