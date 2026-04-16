Экитике пропустит ЧМ-2026. «Реймс» поддержал игрока

Экитике пропустит ЧМ-2026. «Реймс» поддержал игрока
«Реймс» поддержал нападающего «Ливерпуля» Юго Экитике, получившего травму в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Ты на всей скорости мчался к чемпионату мира, но только травма могла остановить тебя… Ты вернешься еще сильнее, Юго, выздоравливай скорее!» — пресс-служба «Реймса».

23-летний француз является продуктом академии «Реймса».

Из-за травмы Экитике пропустит чемпионат мира-2026. Сообщается, что игрок из-за повреждения может пропустить около года.

Первый матч за сборную Франции Экитике сыграл 5 сентября 2025 года. В его активе два гола в восьми играх на международном уровне.

