Сельта — Фрайбург. Прямая трансляция
Спортдиректор «Родины» Зинин: будет заслуженно, если мы выйдем в РПЛ

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин поделился мыслями о возможном попадании команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Мы клуб совсем молодой — решение о запуске приняли 30 июня 2019 года. Первые два года были больше социальной миссией. Как только поставили спортивные задачи, с первой попытки вышли в Первую лигу и с первой же попытки уже в ФНЛ попали в стыки. Тогда у меня было ощущение, что мы не готовы к РПЛ. У нас не было базы болельщиков, да фактически ничего не было. В следующем сезоне уже ставили задачи и набрали одинаковое количество очков с тульским «Арсеналом», но из-за собственных недоработок и большого количества судейских ошибок против нас путёвку в РПЛ не завоевали.

Я работал во многих чемпионатах и странах, какие только задачи ни решали, но могу сказать, что Первая лига — очень специфичная, не сразу её раскусишь. Сейчас, когда многое для себя поняли и накопили опыт, это закономерно, что боремся за высокие места. Ну и радует, как стремительно мы прирастаем болельщиками. Если в этом сезоне сможем выйти в РПЛ, это будет заслуженная история по совокупности того пути, который прошли. Но ещё раз подчеркну, что пока ничего не решено, на финише турнира нас ждёт тяжёлое испытание», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 28 матчей Первой лиги «Родина» заработала 52 очка и располагается на второй строчке, гарантирующей место в грядущем сезоне РПЛ.

Полное интервью с Зининым появится на «Чемпионате» позже.
Материалы по теме
Лидер Первой лиги уничтожен за полчаса! «Родина» несётся к историческому выходу в РПЛ
Видео
