Стало известно, что сказал Карвахаль арбитру Винчичу после третьего гола «Баварии»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль остался недоволен работой главного арбитра Славко Винчича в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4, по сумме двух встреч — 4:6).

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга на чужой половине поля сфолил на Гарри Кейне и не отдавал сопернику мяч после свистка. Арбитр принял решение показать игроку вторую жёлтую карточку.

После третьего гола «Баварии» на 89-й минуте Карвахаль, указывая на четвертого арбитра, кричал: «Это твоя вина! Это твоя, ##### (блин), вина!» Затем футболист направился в сторону Винчича и, указывая на него пальцем, повторял эту же фразу: «Это твоя вина! Это твоя вина! Это твоя, ##### (блин), вина!»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа заявил после встречи, что судья испортил игру и весь матч.

Клуб из Мадрида вылетел из турнира.