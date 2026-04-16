Стало известно, что сказал Карвахаль арбитру Винчичу после третьего гола «Баварии»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль остался недоволен работой главного арбитра Славко Винчича в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4, по сумме двух встреч — 4:6).
На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга на чужой половине поля сфолил на Гарри Кейне и не отдавал сопернику мяч после свистка. Арбитр принял решение показать игроку вторую жёлтую карточку.
После третьего гола «Баварии» на 89-й минуте Карвахаль, указывая на четвертого арбитра, кричал: «Это твоя вина! Это твоя, ##### (блин), вина!» Затем футболист направился в сторону Винчича и, указывая на него пальцем, повторял эту же фразу: «Это твоя вина! Это твоя вина! Это твоя, ##### (блин), вина!»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа заявил после встречи, что судья испортил игру и весь матч.
Клуб из Мадрида вылетел из турнира.
- 16 апреля 2026
-
08:32
-
08:32
-
08:30
-
08:00
-
07:43
-
07:02
-
06:46
-
06:31
-
06:22
-
06:15
-
06:08
-
05:40
-
04:54
-
04:34
-
04:22
-
04:13
-
03:59
-
03:42
-
03:23
-
03:15
-
03:05
-
02:51
-
02:50
-
02:43
-
02:34
-
02:25
-
02:18
-
02:07
-
01:59
-
01:59
-
01:49
-
01:38
-
01:37
-
01:17
-
00:59