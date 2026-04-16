Сельта — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Стало известно, что сказал Карвахаль арбитру Винчичу после третьего гола «Баварии»

Стало известно, что сказал Карвахаль арбитру Винчичу после третьего гола «Баварии»
Комментарии

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль остался недоволен работой главного арбитра Славко Винчича в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4, по сумме двух встреч — 4:6).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга на чужой половине поля сфолил на Гарри Кейне и не отдавал сопернику мяч после свистка. Арбитр принял решение показать игроку вторую жёлтую карточку.

После третьего гола «Баварии» на 89-й минуте Карвахаль, указывая на четвертого арбитра, кричал: «Это твоя вина! Это твоя, ##### (блин), вина!» Затем футболист направился в сторону Винчича и, указывая на него пальцем, повторял эту же фразу: «Это твоя вина! Это твоя вина! Это твоя, ##### (блин), вина!»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа заявил после встречи, что судья испортил игру и весь матч.

Клуб из Мадрида вылетел из турнира.

