«Бавария» выбила «Реал» из ЛЧ, Кучеров не смог выиграть «Арт Росс Трофи». Главное к утру

«Бавария» трижды отыгралась и вырвала победу у «Реала», выйдя по сумме двух матчей в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не смог стать лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги по итогам регулярки, «Ак Барс» разгромил в серии минское «Динамо» и стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина сезона-2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».