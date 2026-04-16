Сельта — Фрайбург. Прямая трансляция
16 апреля главные новости спорта, результаты Лиги чемпионов, результаты НХЛ, плей-ин НБА, теннис, Кучеров, Капризов

«Бавария» выбила «Реал» из ЛЧ, Кучеров не смог выиграть «Арт Росс Трофи». Главное к утру
Комментарии

«Бавария» трижды отыгралась и вырвала победу у «Реала», выйдя по сумме двух матчей в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не смог стать лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги по итогам регулярки, «Ак Барс» разгромил в серии минское «Динамо» и стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина сезона-2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Бавария» вырвала победу над «Реалом» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
  2. Кучеров не смог выиграть третий подряд «Арт Росс Трофи» в НХЛ.
  3. «Ак Барс» стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина, победив в серии минское «Динамо».
  4. «Филадельфия» одолела «Орландо» в игре плей-ин и гарантировала себе участие в плей-офф НБА.
  5. Российская гимнастка получила предупреждение за то, что не повернулась к флагу Украины.
  6. Кирилл Капризов стал победителем гонки российских снайперов НХЛ.
  7. «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Спортинг» по сумме встреч.
  8. «Клипперс» уступили «Голден Стэйт» в плей-ин НБА. У Карри 35 очков.
  9. Швёнтек вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте, где может сыграть с Миррой Андреевой.
  10. Есипенко проиграл Фабиано Каруане в заключительном туре Турнира претендентов — 2026.
  11. «Тампа» с Кучеровым проиграла «Рейнджерс» в последнем матче регулярки НХЛ.
  12. «Зенит» дома уверенно обыграл УНИКС в матче Единой лиги.
  13. Стали известны пары 1/2 финала Лиги чемпионов — 2025/2026.
Топ-события четверга: Кубок Гагарина, Лига Европы, теннис, баскетбол и волейбол
