Спортдиректор «Родины»: после «Факела» звонили 15 агентов — предлагали футболистов под РПЛ

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, что ввиду возможного выхода команды в Российскую Премьер-Лигу, агенты звонят в клуб и предлагают усиление.

«После победы над «Факелом» мне агентов 15 написали и позвонили, предлагают футболистов под Премьер-Лигу. Ну и в целом очень много поздравлений и хвалебных отзывов. Но это всё ажиотаж больше внешний, внутри мы, хочу верить, не распыляемся, концентрируемся на своих задачах. И это одна из составляющих нашей с главным тренером работы — сделать так, чтобы у команды не было лишних отвлекающих мыслей», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Родина» набрала 52 очка после 28 матчей Первой лиги и находится на втором месте, гарантирующем попадание в РПЛ на следующий сезон.

