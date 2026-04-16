Победа «Баварии» над мадридским «Реалом» — в видеообзоре ответного матча 1/4 финала ЛЧ

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 встречались мюнхенская «Бавария» (Германия) и мадридский «Реал» (Испания). Победу со счётом 4:3 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». По ходу матча испанская команда трижды вела в счёте, но упустила преимущество.

В составе победителей голами отметились Александар Павлович, Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе. За «сливочных» дубль оформил Арда Гюлер. Ещё один мяч на счету Килиана Мбаппе.

Таким образом, «Бавария» вышла в полуфинал главного еврокубкового турнира, где встретится с «ПСЖ».