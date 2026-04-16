Сельта — Фрайбург. Прямая трансляция
Реал Мадрид — Бавария: видео лучших моментов ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, 15 апреля 2026

Победа «Баварии» над мадридским «Реалом» — в видеообзоре ответного матча 1/4 финала ЛЧ
Комментарии

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 встречались мюнхенская «Бавария» (Германия) и мадридский «Реал» (Испания). Победу со счётом 4:3 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». По ходу матча испанская команда трижды вела в счёте, но упустила преимущество.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

В составе победителей голами отметились Александар Павлович, Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе. За «сливочных» дубль оформил Арда Гюлер. Ещё один мяч на счету Килиана Мбаппе.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Таким образом, «Бавария» вышла в полуфинал главного еврокубкового турнира, где встретится с «ПСЖ».

