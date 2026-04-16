Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 16 апреля 2026 года

Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 16 апреля
Сегодня, 16 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги конференций на 16 апреля (время московское):

19:45. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Шахтёр» (Украина) (0:3);
22:00. АЕК Афины (Греция) — «Райо Вальекано» (Испания) (0:3);
22:00. «Фиорентина» (Италия) — «Кристал Пэлас» (Англия) (0:3);
22:00. «Страсбург» (Франция) — «Майнц» (Германия) (0:2).

Победителем розыгрыша Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 стал английский «Челси». В финале прошлого турнира команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

