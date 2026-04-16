«Не должно быть никакого разочарования». Тренер «Спортинга» — о матчах с «Арсеналом» в ЛЧ

Главный тренер португальского «Спортинга» Руй Боржеш подвёл итоги матчей с английским «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Спортинг» покинул турнир после поражения по сумме двух игр — 0:1.

«Думаю, слово «горжусь» идеально подходит для описания того, что сделали мои ребята в этих двух матчах. Считаю, что мы заслуживали большего, возможно, дополнительного времени. В обеих играх у «Спортинга» было больше голевых моментов. Характер и самоотдача в борьбе с одной из лучших команд Европы были на высоте.

С точки зрения стратегии сыграли отлично. У нас было больше возможностей, «Арсенал» не создавал много моментов в нашей штрафной ни здесь, ни в Лиссабоне. Мы отлично играли с мячом и не позволяли «Арсеналу» переломить ситуацию, а ведь у них много классных игроков, которые способны решить исход любого матча в ситуациях один на один. «Спортинг» любит владеть мячом, играть в атаке, играть первым номером. Мы не отклонились от своего стиля, показали характер и свою индивидуальность.

Не должно быть никакого разочарования, только гордость за то, чего добились — два важных матча с одной из лучших команд Европы. Для нас нет слова «разочарование», есть только «восстановление». Если хотим быть в числе лучших в Европе, нам нужна психологическая устойчивость, чтобы играть каждые три дня и справляться с нагрузкой. Это дополнительная мотивация», — приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.